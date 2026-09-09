Москва9 сен Вести.Лидер США Дональд Трамп на прошлое Рождество подарил трем своим помощницам по $45 тыс.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованные Белым домом финансовые документы.

Получателями подарков стали советник по коммуникациям Марго Мартин, исполнительный помощник президента Натали Харп и заместитель директора по оперативной работе в Овальном кабинете Чемберлен Харрис.

В документах выплаты помечены как «подарок к праздникам».

Все три женщины относятся к числу ближайших помощниц Трампа. Их рабочие места находятся у входа в Овальный кабинет, они сопровождают президента во время поездок и участвуют в организации его встреч и других мероприятий. Согласно отчетам о зарплатах, каждая получает около $150 тыс. в год.

В Белом доме заявили, что Трамп давно придерживается традиции дарить рождественские подарки людям из своего окружения, включая сотрудников и помощников. Там подчеркнули, что подарки не связаны с их государственными обязанностями и, по мнению администрации, не нарушают законодательство и этические нормы.

Профессор права Университета Миннесоты и бывший юрист по вопросам этики Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем Ричард Пейнтер заявил, что такие подарки могут нарушать федеральный закон, запрещающий государственным служащим принимать вознаграждение или премии со стороны. Он считает, что денежные подарки могут создавать риск конфликта интересов и отношения зависимости. 34-летняя Натали Харп начала сотрудничать с Трампом в 2019 году после выступления на Fox News, где поделилась, как ей помогло лечение в рамках закона о «праве на попытку», подписанного президентом годом ранее. С января 2025 года она работает исполнительным помощником Трампа.

По данным WSJ, Харп также публикует посты президента в Truth Social. Она приносит ему распечатанные варианты публикаций на утверждение и может размещать их в аккаунте в ночное время.

Журналист Майкл Вулф также писал, что в 2023 году Харп сопровождала Трампа во время игры в гольф в его клубе в Бедминстере, следуя за ним на гольф-каре с принтером и телефоном. По словам Вулфа, это вызывало вопросы у сотрудников Секретной службы, однако сам Трамп объяснял ее присутствие тем, что "она просто любит своего президента".

Харп неоднократно оказывалась в центре внимания из-за своей близости к президенту. Журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон в своей книге описывали личные записки, которые она оставляла Трампу. При этом характер их отношений остается предметом публикаций и обсуждений, а утверждений о романтической связи между ними в приведенных источниках нет.