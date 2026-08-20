Помощница Трампа Натали Харп работала в Белом доме без доступа к гостайне MS NOW: помощница Трампа Харп работала в Белом доме без доступа к гостайне

Москва20 авг Вести.Одна из ближайших помощниц американского лидера Дональда Трампа Натали Харп более года работала в Белом доме, не имея стандартного доступа к государственной тайне. Информацию об этом распространил телеканал MS NOW со ссылкой на источники.

По данным источников, Харп постоянно переносила процедуру оформления необходимых документов для получения допуска, хотя, как правило, сотрудники Белого дома проходят эту процедуру в начале своей карьеры там. При этом Харп имела постоянный доступ к главе государства, также была в курсе некой чувствительной информации.

Информация об отсутствии допуска у Харп вызвала беспокойство не только у юридической службы Белого дома, но и у сотрудников безопасности и Секретной службы США.

В итоге за свою помощницу заступился лично Трамп, после чего Харп заполнила необходимые документы. Допуск к гостайне она получила только в последние месяцы.

Американские СМИ в последнее время активно обсуждают 35-летнюю сотрудницу Белого дома - Натали Харп. Сама она предпочитает оставаться в тени, однако ее статус и степень близости к президенту вызвали интерес у The Wall Street Journal. По данным газеты, помощница проводит с Трампом больше времени, чем кто-либо из его окружения, обладает эксклюзивным доступом к его странице в Truth Social и лично занимается подготовкой и публикацией постов от лица президента. Собеседники издания подтверждают, что через Харп можно получить доступ к президенту. Один из них даже заметил, что ее номер телефона порой важнее, чем личный номер Трампа.

Натали Харп - бывшая телеведущая, с 2020 по 2022 год Харп работала на ультраправом телеканале One America News Network. С января 2025 года занимает должность помощника Трампа.