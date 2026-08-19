WSJ: кто такая Натали Харп и почему ее активно обсуждает вся Америка

В США активно обсуждают личную помощницу Трампа Натали Харп WSJ: кто такая Натали Харп и почему ее активно обсуждает вся Америка

Москва19 авг Вести.Помощницу президента США Дональда Трампа Натали Харп сейчас активно обсуждают в американских СМИ. Кто она такая и почему о ней говорит вся Америка, рассказал The Wall Street Journal (WSJ).

На недавнем предвыборном мероприятии сенатор-демократ от штата Джорджия заявил, что президент Трамп предпочтет "путешествовать с Натали" на борту президентского самолета, чем выполнять тяжелую работу, которая сопутствует должности главнокомандующего говорится в материале издания

Харп редко становится публичной персоной, однако ее постоянное присутствие рядом с президентом в ходе всех официальных мероприятий, поездок и визитов подтверждено многочисленными кадрами, регулярно набирающими миллионные просмотры.

Согласно публикации, 35-летняя сотрудница, проводящая с главой государства больше времени, нежели иные помощники, имеет эксклюзивный доступ к аккаунту Трампа в Truth Social, готовит проекты постов и размещает их от имени президента.

По данным источников, через Харп открыт прямой доступ к президенту; один из собеседников назвал ее номер более значимым, чем личный номер Трампа. Вместе с тем отдельные представители администрации в кулуарах выражали опасения, что она знакомила главу государства с материалами ультраправых, содержащими недостоверные сведения.

В Белом доме подтвердили, что Харп не прерывала работу ни на один день с момента трудоустройства и находится в постоянном контакте с лидером страны.

Ранее стало известно, что Трамп нанял 50 рабочих для практически круглосуточного строительства бального зала на территории Белого дома.