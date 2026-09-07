В Букингемском дворце заявили о непричастности принца Гарри к королевской семье Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри продолжает быть частным лицом

Москва7 сен Вести.Букингемский дворец на фоне возвращения принца Гарри в страну разъяснил его статус в письме, разосланном руководителям госструктур лордом-распорядителем королевского двора Ричардом Беньоном, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В письме говорится, что принц и его супруга Меган Маркл шесть лет назад сложили с себя представительские полномочия. Уточняется, что они остаются частными лицами и не выполняют никаких функций как члены королевской семьи.

Их положение аналогично положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы следует из документа

Распорядитель Беньон также напомнил, что пара не имеет права использовать титулы "Его Королевское Высочество" и "Ее Королевское Высочество" и занимается благотворительностью в частном порядке.

По всем вопросам, связанным с безопасностью, следует обращаться в соответствующие органы полиции резюмируется в письме

В конце августа Гарри и Меган с детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, прилетели частным рейсом из Калифорнии в Великобританию. Издание Daily Mail со ссылкой на слова друзей принца написало, что он ожидает извинений от некоторых членов королевской семьи.

Президент США Дональд Трамп вскоре заявил, что на месте королевской семьи не принял бы чету Гарри и Меган обратно.