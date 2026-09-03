Трамп заявил, что принц Гарри и Меган Маркл совершили "много ужасных вещей"

"Лично я бы не принял их обратно": Трамп о принце Гарри и Меган Маркл Трамп заявил, что принц Гарри и Меган Маркл совершили "много ужасных вещей"

Москва3 сен Вести.Дональд Трамп заявил, что не жалует чету принца Гарри и Меган Маркл. Американский лидер раскритиковал супругов за отношение к королевской семье и отдельно высказался о Маркл, пишет Daily Mail.

Гарри и Меган провели в Штатах около шести лет. От исполнения официальных королевских обязанностей пара отказалась еще в 2020 году. Однако в конце августа супруги, откланившись гостеприимной Америке, все же вернулись обратно в Британию.

Трамп такому развитию событий оказался только рад, параллельно заявив, что Сассексы совершили "слишком много ужасных вещей" по отношению к королевству.

Тот факт, что король недавно встретился с Гарри и Меган, показал, что Чарльз гораздо лучше меня… Лично я бы не принял их обратно. Слишком много ненависти, слишком много действительно плохих вещей заявил он в беседе с журналистами

Дополнительно Трамп похвастался своей дружбой с членами королевской семьи и объяснил, что дорожит их хорошим отношением.

Он также публично пожурил Маркл, заявив, что та оказала на принца чрезмерно дурное влияние.

Мне не понравилось, как она себя вела. Я посчитал, что она проявила ужасное неуважение резюмировал президент США

Ранее американские таблоиды сообщали о том, что после выборов 2020 года Маркл выразила желание занять место Камалы Харрис в Сенате США и пыталась организовать встречу с президентом США Джо Байденом