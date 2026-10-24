Эксперт Рыбалкин: удаленка не влияет на размер оплаты труда в выходные

Эксперт объяснил, отменяет ли удаленка повышенную оплату труда в выходные Эксперт Рыбалкин: удаленка не влияет на размер оплаты труда в выходные

Москва24 окт Вести.Дистанционный формат работы не отменяет право сотрудника на выходные и повышенную оплату работы в это время. Об этом в разговоре с RT напомнил вице-президент "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин.

Он пояснил, что за рабочее время при этом не будет считаться обычный звонок от работодателя или сообщение, которое можно прочитать на следующий рабочий день.

Другое дело, если в выходной день по просьбе руководителя человек участвовал в рабочем звонке, отвечал на вопросы по проекту, готовил документ или решал возникшую проблему. Даже короткий разговор по рабочему вопросу может считаться рабочим временем отметил эксперт

При этом при почасовой или дневной оплате рабочее время должно оплачиваться по двойной ставке, а при сдельной - в двойном тарифе.

Для работника, выполняющего обязанности удаленно, режим работы отдельно предусматривается договором.

Если договор предусматривает пятидневную неделю с выходными в субботу и воскресенье, требование выполнить задачу в эти дни считается работой в выходной добавил Рыбалкин

На случай возникновения споров он советовал сохранять переписку с работодателем или сообщения на почту, подтверждающие работу в выходной.

Исследование ранее показало, что доля компаний, практикующих дистанционный формат работы, неуклонно снижается.