В России День матери традиционно приходится на последнее воскресенье ноября. "Вести Журнал" рассказывает, как появилась эта дата, какие мероприятия пройдут в городах и чем можно порадовать маму, даже если вы живете далеко друг от друга.

В 2026 году День матери выпадает на 29 ноября, последнее воскресенье месяца. Дата Дня матери меняется от года к году, поскольку привязана к дню недели. В 2027 году праздник придется на 28 ноября.

День матери в России установлен указом президента от 30 января 1998 года № 120. По этому правилу можно определить, какого числа праздник будет в любом году. Дополнительного выходного он не дает. При пятидневной рабочей неделе 29 ноября будет обычным выходным, а понедельник, 30 ноября, — рабочим днем.

Как появился День матери в России

История Дня матери в нашей стране началась задолго до указа 1998 года. Один из ранних известных эпизодов относится к 1 декабря 1915 года. В тот день в Петрограде по инициативе скаутмастера Рагнара Фернберга провели праздник, посвященный матерям.

В советское время похожие праздники устраивали в школах. В октябре 1988 года учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова подготовила праздник для мам в бакинской школе № 228. О школьном опыте написала газета "Советская Россия".

2 сентября 1993 года собственный День матери учредила Якутия. Дата праздника в республике — третье воскресенье октября. В 1997 году профильный комитет Госдумы предложил учредить общероссийский праздник. В числе докладчиков по проекту обращения значилась депутат Алевтина Апарина.

В январе 1998 года праздник установили указом президента Бориса Ельцина. Целью указа было повышение социальной значимости материнства. Впервые на федеральном уровне День матери в России отметили 29 ноября 1998 года.

Традиции Дня матери: кого поздравляют и как отмечают

Кого поздравляют

День матери — праздник всех мам, которые растят или уже вырастили детей. Поздравления адресуют родным и приемным матерям. Теплые слова можно сказать бабушкам, прабабушкам, мачехам и другим близким, которые участвовали в воспитании ребенка. Если будущей маме приятно отметить этот день, ее тоже можно поздравить.

Ноябрьский праздник посвящен материнству. Международный женский день, который отмечают 8 марта, имеет свою историю и обращен ко всем женщинам. В российском календаре есть и День отца. Его отмечают в третье воскресенье октября.

Как проводят День матери дома и в городе

За семейным обедом можно приготовить блюдо, которое мама часто делала в вашем детстве, пересмотреть фотографии или записать историю, которую она любит рассказывать. Если с вами маленькие дети, предложите им выбрать фотографии для общего альбома или подготовить короткое выступление.

В школах и детских садах День матери отмечают концертами и утренниками. Дети читают стихи, поют и вручают мамам открытки, которые сделали сами. В домах культуры, музеях и библиотеках к празднику приурочивают концерты, выставки и творческие занятия.

До 29 ноября 2026 года проходит всероссийская онлайн-акция "Мама — главное слово". Организаторы предлагают опубликовать рассказ о маме, семейное фото, стихотворение или видео. Условия участия собраны на сайте Фонда социально-культурных инициатив.

Информацию о поддержке молодых родителей и выплатах, на которые могут претендовать будущие матери в России, публикует Социальный фонд. В отдельном разделе собраны сведения о пособиях при рождении ребенка, выплатах по уходу и материнском капитале.

Незабудка и другие символы

Голубая незабудка — неофициальный символ Дня матери в России. Ее изображение использовали в акции "Мама, я тебя люблю!", которую впервые провели в ноябре 2011 года. Волонтеры раздавали открытки с цветком, чтобы напомнить о простом жесте — позвонить маме и сказать ей спасибо.

На праздничных открытках также изображают мать с ребенком. Этот образ передает связь поколений и ценности семьи. В других странах у праздника свои узнаваемые образы. В США символ праздника — белая гвоздика, которую предложила Анна Джарвис.

Куда сходить на День матери в 2026 году

Праздник приходится на воскресенье, а мероприятия идут в разные дни. В Москве можно сделать открытку на мастер-классе, в Казани — послушать народную музыку, в Ростове-на-Дону — посетить выставку, которая будет работать и в декабре.

Город Когда Что в программе Москва 28 ноября В Биологическом музее имени К. А. Тимирязева можно оставить записку на "Дереве благодарности" и сделать маме открытку на мастер-классе "Любящие сердца". Участие по входному билету в музей. Казань 29 ноября, 14:00 В Культурном центре имени А. С. Пушкина пройдет юбилейный концерт ансамбля "От ложки до гармошки". Вход свободный. Ростов-на-Дону С 27 ноября по 15 декабря В Донской государственной публичной библиотеке пройдет выставка ко Дню матери "О, той, что подарила жизнь!". В экспозиции — репродукции произведений искусства и книги о материнстве и воспитании детей.

Награды многодетным матерям

Федеральные награды

К праздничным мероприятиям могут приурочить награждение матерей. Для каждой государственной награды действуют свои условия.

Звание " Мать-героиня " присваивают гражданкам России, которые родили и воспитали десять и более детей, при соблюдении условий, установленных указом президента.

присваивают гражданкам России, которые родили и воспитали десять и более детей, при соблюдении условий, установленных указом президента. Орден " Родительская слава " могут получить родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В неполной семье орден может получить один родитель.

могут получить родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В неполной семье орден может получить один родитель. Медаль ордена "Родительская слава" вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей. Положение также предусматривает награждение одного родителя в неполной семье.

Советские и региональные награды

В 1944 году в СССР учредили орден "Материнская слава" и "Медаль материнства". Эти награды были формой государственного признания материнского труда. Советская "Медаль материнства" имела две степени. Медалью II степени награждали за рождение и воспитание пятерых детей, I степени — шестерых.

Свои награды есть и у регионов. Например, в Вологодской области учреждена одноименная медаль для женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Условия ее вручения определяет областной закон.

День матери в других странах

В разных странах дата праздника связана с местной историей, религиозным календарем или решением властей. Во многих странах матерей поздравляют весной. В Казахстане официальное название праздника — День матерей.

Страна Когда отмечали в 2026 году Как определяют дату Норвегия 8 февраля Второе воскресенье февраля Великобритания 15 марта Четвертое воскресенье Великого поста по календарю западных церквей США 10 мая Второе воскресенье мая Казахстан 10 мая Второе воскресенье мая Мексика 10 мая Фиксированная дата Беларусь 14 октября Фиксированная дата

Как появилась американская традиция

В начале XX века американка Анна Джарвис предложила учредить день чествования матерей. В 1908 году в городе Графтоне, штат Западная Вирджиния, прошло богослужение в память о ее маме. В 1914 году президент Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая национальным Днем матери. Символ Дня матери Джарвис выбрала в память о своей маме. Белые гвоздики были ее любимыми цветами.

Как празднуют за рубежом

Обычаи празднования Дня матери различаются даже в странах, где календарные даты совпадают. В Великобритании День матери называют Материнским воскресеньем. Исторически в этот день было принято посещать "материнскую" церковь — например, храм прихода, где человек вырос. С этой традицией связан симнель, фруктовый кекс с марципаном, который также пекут к Пасхе.

В Норвегии первое известное празднование прошло в методистской церкви в Бергене 9 февраля 1919 года. Позже распространился семейный обычай устраивать для мамы угощение или готовить небольшой сюрприз.

Если близкие живут в разных странах, можно отметить обе даты. Например, в 2026 году открытку маме в Казахстане можно было отправить 10 мая, а в России поздравить родных 29 ноября.

Идеи подарков на День матери

Чтобы решить, что подарить маме, вспомните, чем она любит заниматься и на что ей редко хватает времени. Одну порадуют билеты на концерт, другую — свободное утро, когда дети приготовят завтрак и возьмут на себя домашние дела.

Подарки своими руками

Альбом с подписями. Можно выбрать несколько фотографий, над которыми точно захочется задержаться. Под каждой написать, каким запомнился тот день.

Можно выбрать несколько фотографий, над которыми точно захочется задержаться. Под каждой написать, каким запомнился тот день. Сборник семейных рецептов. Нужно попросить родных прислать свои любимые рецепты. Затем — добавить детали, которыми мама делилась на кухне и которых обычно нет в кулинарных книгах.

Нужно попросить родных прислать свои любимые рецепты. Затем — добавить детали, которыми мама делилась на кухне и которых обычно нет в кулинарных книгах. Любимое печенье. Испеките его и положите в коробку записку с пожеланием. Маленький ребенок может сделать маме рисунок или украсить упаковку.

Впечатления и помощь

Билеты на двоих. Можно купить маме билеты на выставку, спектакль или концерт любимого исполнителя. Если у нее плотный график, сначала стоит предложить несколько дат и узнать, в какие дни ей удобно.

Можно купить маме билеты на выставку, спектакль или концерт любимого исполнителя. Если у нее плотный график, сначала стоит предложить несколько дат и узнать, в какие дни ей удобно. Вещь, о которой она говорила. Это может быть настольная лампа для чтения или новый ремешок для часов, которые она носит каждый день.

Это может быть настольная лампа для чтения или новый ремешок для часов, которые она носит каждый день. Помощь с конкретным делом. День матери — повод предложить маме помочь разобрать коробку старых фотографий, настроить телефон или приготовить ужин. Заранее стоит, что ей действительно хочется сделать вместе.

Как отметить День матери на расстоянии

Расстояние — не помеха для поздравления. Можно заказать маме доставку любимого десерта и приложитеьоткрытку. Еще одна идея — собрать для нее видео от всей семьи: понадобится попросить каждого записать короткую историю или пожелание, соединить записи и предложить маме посмотреть ролик вместе по видеосвязи.

Как поздравить маму в День матери

Короткое поздравление можно отправить сообщением, прочитать за столом или написать на открытке. Будет хорошо указать, за что хочется сказать маме спасибо. Это может быть совет в трудный момент, помощь с переездом или привычка звонить после долгой дороги.

Короткое сообщение. "Мама, с Днем матери! Спасибо, что всегда знаешь, когда мне нужен разговор. Пусть у тебя сегодня будет время на то, что любишь. Обнимаю".

Для открытки. "Мамочка, спасибо тебе за заботу и за то, что в нашем доме всегда находилось место для друзей. Желаю тебе здоровья, спокойных вечеров и больше встреч с людьми, по которым ты скучаешь".

Если вы в разных городах. "Мам, сегодня особенно хочется сидеть с тобой на кухне и обо всем поговорить. Давай вечером созвонимся. С праздником!"

Для бабушки. "Бабушка, с праздником! Спасибо за воскресные обеды и за то, что ты научила меня печь пироги. Приеду в гости, и попробуем повторить твой рецепт вместе".

Готовую картинку можно выбрать в подборке открыток "Вестей Журнала". Больше пожеланий маме, бабушке и жене собрали в подборке поздравлений в прозе и стихах.

Интересные факты о материнстве

Связь матери и ребенка изучают в том числе на клеточном уровне. Во время беременности отдельные клетки плода могут попадать в организм матери и сохраняться после родов. Это явление называют фетальным микрохимеризмом. В одном исследовании такие клетки обнаружили в крови женщины спустя 27 лет после рождения сына.

Во время беременности отдельные клетки плода могут попадать в организм матери и сохраняться после родов. Это явление называют фетальным микрохимеризмом. В одном исследовании такие клетки обнаружили в крови женщины спустя 27 лет после рождения сына. Исторический рекорд многодетности связывают с семьей из Шуи. Книга рекордов Гиннесса приводит сообщение о 69 детях первой жены крестьянина Федора Васильева в XVIII веке. Составители оговаривают, что к столь давним сведениям следует относиться с осторожностью.

Книга рекордов Гиннесса приводит сообщение о 69 детях первой жены крестьянина Федора Васильева в XVIII веке. Составители оговаривают, что к столь давним сведениям следует относиться с осторожностью. Слово "мама" звучит похоже в разных языках. Русское "мама", французское maman и итальянское mamma начинаются с похожих звуков. Лингвист Роман Якобсон связывал это сходство с тем, как дети осваивают первые звуки в лепете.

Частые вопросы

1. Есть ли единая международная дата?

— День матери отмечают в разных странах по местному календарю. В США и Казахстане его празднуют во второе воскресенье мая, в России — в последнее воскресенье ноября.

2. Почему в Якутии День матери отмечают в октябре?

— Республика учредила собственный праздник в 1993 году и выбрала третье воскресенье октября. В 2026 году региональная дата пришлась на 18 октября. Общероссийский праздник отмечают 29 ноября.

3. Полагается ли дополнительный выходной, если День матери выпал на рабочую смену?

— Если по вашему графику 29 ноября — рабочий день, сам праздник не дает права на дополнительный выходной.

4. Что сказать маме, если трудно подобрать слова?

— Начните с конкретного "спасибо". Например, "Мама, спасибо, что учила меня доводить начатое до конца". Добавьте короткое пожелание или предложите провести время вместе.

5. Какой символ праздника рисуют на открытках?

— В России символ Дня матери — незабудка. Если хотите вручить маме букет, можно выбрать ее любимые цветы и добавить открытку с незабудкой.