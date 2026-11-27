День матери в 2026 году: когда отмечается в России и как поздравить маму
В России День матери традиционно приходится на последнее воскресенье ноября. "Вести Журнал" рассказывает, как появилась эта дата, какие мероприятия пройдут в городах и чем можно порадовать маму, даже если вы живете далеко друг от друга.
Когда отмечают День матери в 2026 году
В 2026 году День матери выпадает на 29 ноября, последнее воскресенье месяца. Дата Дня матери меняется от года к году, поскольку привязана к дню недели. В 2027 году праздник придется на 28 ноября.
День матери в России установлен указом президента от 30 января 1998 года № 120. По этому правилу можно определить, какого числа праздник будет в любом году. Дополнительного выходного он не дает. При пятидневной рабочей неделе 29 ноября будет обычным выходным, а понедельник, 30 ноября, — рабочим днем.
Как появился День матери в России
История Дня матери в нашей стране началась задолго до указа 1998 года. Один из ранних известных эпизодов относится к 1 декабря 1915 года. В тот день в Петрограде по инициативе скаутмастера Рагнара Фернберга провели праздник, посвященный матерям.
В советское время похожие праздники устраивали в школах. В октябре 1988 года учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова подготовила праздник для мам в бакинской школе № 228. О школьном опыте написала газета "Советская Россия".
2 сентября 1993 года собственный День матери учредила Якутия. Дата праздника в республике — третье воскресенье октября. В 1997 году профильный комитет Госдумы предложил учредить общероссийский праздник. В числе докладчиков по проекту обращения значилась депутат Алевтина Апарина.
В январе 1998 года праздник установили указом президента Бориса Ельцина. Целью указа было повышение социальной значимости материнства. Впервые на федеральном уровне День матери в России отметили 29 ноября 1998 года.
Традиции Дня матери: кого поздравляют и как отмечают
Кого поздравляют
День матери — праздник всех мам, которые растят или уже вырастили детей. Поздравления адресуют родным и приемным матерям. Теплые слова можно сказать бабушкам, прабабушкам, мачехам и другим близким, которые участвовали в воспитании ребенка. Если будущей маме приятно отметить этот день, ее тоже можно поздравить.
Ноябрьский праздник посвящен материнству. Международный женский день, который отмечают 8 марта, имеет свою историю и обращен ко всем женщинам. В российском календаре есть и День отца. Его отмечают в третье воскресенье октября.
Как проводят День матери дома и в городе
За семейным обедом можно приготовить блюдо, которое мама часто делала в вашем детстве, пересмотреть фотографии или записать историю, которую она любит рассказывать. Если с вами маленькие дети, предложите им выбрать фотографии для общего альбома или подготовить короткое выступление.
В школах и детских садах День матери отмечают концертами и утренниками. Дети читают стихи, поют и вручают мамам открытки, которые сделали сами. В домах культуры, музеях и библиотеках к празднику приурочивают концерты, выставки и творческие занятия.
До 29 ноября 2026 года проходит всероссийская онлайн-акция "Мама — главное слово". Организаторы предлагают опубликовать рассказ о маме, семейное фото, стихотворение или видео. Условия участия собраны на сайте Фонда социально-культурных инициатив.
Информацию о поддержке молодых родителей и выплатах, на которые могут претендовать будущие матери в России, публикует Социальный фонд. В отдельном разделе собраны сведения о пособиях при рождении ребенка, выплатах по уходу и материнском капитале.
Незабудка и другие символы
Голубая незабудка — неофициальный символ Дня матери в России. Ее изображение использовали в акции "Мама, я тебя люблю!", которую впервые провели в ноябре 2011 года. Волонтеры раздавали открытки с цветком, чтобы напомнить о простом жесте — позвонить маме и сказать ей спасибо.
На праздничных открытках также изображают мать с ребенком. Этот образ передает связь поколений и ценности семьи. В других странах у праздника свои узнаваемые образы. В США символ праздника — белая гвоздика, которую предложила Анна Джарвис.
Куда сходить на День матери в 2026 году
Праздник приходится на воскресенье, а мероприятия идут в разные дни. В Москве можно сделать открытку на мастер-классе, в Казани — послушать народную музыку, в Ростове-на-Дону — посетить выставку, которая будет работать и в декабре.
|Город
|Когда
|Что в программе
|Москва
|28 ноября
|В Биологическом музее имени К. А. Тимирязева можно оставить записку на "Дереве благодарности" и сделать маме открытку на мастер-классе "Любящие сердца". Участие по входному билету в музей.
|Казань
|29 ноября, 14:00
|В Культурном центре имени А. С. Пушкина пройдет юбилейный концерт ансамбля "От ложки до гармошки". Вход свободный.
|Ростов-на-Дону
|С 27 ноября по 15 декабря
|В Донской государственной публичной библиотеке пройдет выставка ко Дню матери "О, той, что подарила жизнь!". В экспозиции — репродукции произведений искусства и книги о материнстве и воспитании детей.
Награды многодетным матерям
Федеральные награды
К праздничным мероприятиям могут приурочить награждение матерей. Для каждой государственной награды действуют свои условия.
- Звание "Мать-героиня" присваивают гражданкам России, которые родили и воспитали десять и более детей, при соблюдении условий, установленных указом президента.
- Орден "Родительская слава" могут получить родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В неполной семье орден может получить один родитель.
- Медаль ордена "Родительская слава" вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей. Положение также предусматривает награждение одного родителя в неполной семье.
Советские и региональные награды
В 1944 году в СССР учредили орден "Материнская слава" и "Медаль материнства". Эти награды были формой государственного признания материнского труда. Советская "Медаль материнства" имела две степени. Медалью II степени награждали за рождение и воспитание пятерых детей, I степени — шестерых.
Свои награды есть и у регионов. Например, в Вологодской области учреждена одноименная медаль для женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей. Условия ее вручения определяет областной закон.
День матери в других странах
В разных странах дата праздника связана с местной историей, религиозным календарем или решением властей. Во многих странах матерей поздравляют весной. В Казахстане официальное название праздника — День матерей.
|Страна
|Когда отмечали в 2026 году
|Как определяют дату
|Норвегия
|8 февраля
|Второе воскресенье февраля
|Великобритания
|15 марта
|Четвертое воскресенье Великого поста по календарю западных церквей
|США
|10 мая
|Второе воскресенье мая
|Казахстан
|10 мая
|Второе воскресенье мая
|Мексика
|10 мая
|Фиксированная дата
|Беларусь
|14 октября
|Фиксированная дата
Как появилась американская традиция
В начале XX века американка Анна Джарвис предложила учредить день чествования матерей. В 1908 году в городе Графтоне, штат Западная Вирджиния, прошло богослужение в память о ее маме. В 1914 году президент Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая национальным Днем матери. Символ Дня матери Джарвис выбрала в память о своей маме. Белые гвоздики были ее любимыми цветами.
Как празднуют за рубежом
Обычаи празднования Дня матери различаются даже в странах, где календарные даты совпадают. В Великобритании День матери называют Материнским воскресеньем. Исторически в этот день было принято посещать "материнскую" церковь — например, храм прихода, где человек вырос. С этой традицией связан симнель, фруктовый кекс с марципаном, который также пекут к Пасхе.
В Норвегии первое известное празднование прошло в методистской церкви в Бергене 9 февраля 1919 года. Позже распространился семейный обычай устраивать для мамы угощение или готовить небольшой сюрприз.
Если близкие живут в разных странах, можно отметить обе даты. Например, в 2026 году открытку маме в Казахстане можно было отправить 10 мая, а в России поздравить родных 29 ноября.
Идеи подарков на День матери
Чтобы решить, что подарить маме, вспомните, чем она любит заниматься и на что ей редко хватает времени. Одну порадуют билеты на концерт, другую — свободное утро, когда дети приготовят завтрак и возьмут на себя домашние дела.
Подарки своими руками
- Альбом с подписями. Можно выбрать несколько фотографий, над которыми точно захочется задержаться. Под каждой написать, каким запомнился тот день.
- Сборник семейных рецептов. Нужно попросить родных прислать свои любимые рецепты. Затем — добавить детали, которыми мама делилась на кухне и которых обычно нет в кулинарных книгах.
- Любимое печенье. Испеките его и положите в коробку записку с пожеланием. Маленький ребенок может сделать маме рисунок или украсить упаковку.
Впечатления и помощь
- Билеты на двоих. Можно купить маме билеты на выставку, спектакль или концерт любимого исполнителя. Если у нее плотный график, сначала стоит предложить несколько дат и узнать, в какие дни ей удобно.
- Вещь, о которой она говорила. Это может быть настольная лампа для чтения или новый ремешок для часов, которые она носит каждый день.
- Помощь с конкретным делом. День матери — повод предложить маме помочь разобрать коробку старых фотографий, настроить телефон или приготовить ужин. Заранее стоит, что ей действительно хочется сделать вместе.
Как отметить День матери на расстоянии
Расстояние — не помеха для поздравления. Можно заказать маме доставку любимого десерта и приложитеьоткрытку. Еще одна идея — собрать для нее видео от всей семьи: понадобится попросить каждого записать короткую историю или пожелание, соединить записи и предложить маме посмотреть ролик вместе по видеосвязи.
Как поздравить маму в День матери
Короткое поздравление можно отправить сообщением, прочитать за столом или написать на открытке. Будет хорошо указать, за что хочется сказать маме спасибо. Это может быть совет в трудный момент, помощь с переездом или привычка звонить после долгой дороги.
Короткое сообщение. "Мама, с Днем матери! Спасибо, что всегда знаешь, когда мне нужен разговор. Пусть у тебя сегодня будет время на то, что любишь. Обнимаю".
Для открытки. "Мамочка, спасибо тебе за заботу и за то, что в нашем доме всегда находилось место для друзей. Желаю тебе здоровья, спокойных вечеров и больше встреч с людьми, по которым ты скучаешь".
Если вы в разных городах. "Мам, сегодня особенно хочется сидеть с тобой на кухне и обо всем поговорить. Давай вечером созвонимся. С праздником!"
Для бабушки. "Бабушка, с праздником! Спасибо за воскресные обеды и за то, что ты научила меня печь пироги. Приеду в гости, и попробуем повторить твой рецепт вместе".
Готовую картинку можно выбрать в подборке открыток "Вестей Журнала". Больше пожеланий маме, бабушке и жене собрали в подборке поздравлений в прозе и стихах.
Интересные факты о материнстве
- Связь матери и ребенка изучают в том числе на клеточном уровне. Во время беременности отдельные клетки плода могут попадать в организм матери и сохраняться после родов. Это явление называют фетальным микрохимеризмом. В одном исследовании такие клетки обнаружили в крови женщины спустя 27 лет после рождения сына.
- Исторический рекорд многодетности связывают с семьей из Шуи. Книга рекордов Гиннесса приводит сообщение о 69 детях первой жены крестьянина Федора Васильева в XVIII веке. Составители оговаривают, что к столь давним сведениям следует относиться с осторожностью.
- Слово "мама" звучит похоже в разных языках. Русское "мама", французское maman и итальянское mamma начинаются с похожих звуков. Лингвист Роман Якобсон связывал это сходство с тем, как дети осваивают первые звуки в лепете.
Частые вопросы
1. Есть ли единая международная дата?
— День матери отмечают в разных странах по местному календарю. В США и Казахстане его празднуют во второе воскресенье мая, в России — в последнее воскресенье ноября.
2. Почему в Якутии День матери отмечают в октябре?
— Республика учредила собственный праздник в 1993 году и выбрала третье воскресенье октября. В 2026 году региональная дата пришлась на 18 октября. Общероссийский праздник отмечают 29 ноября.
3. Полагается ли дополнительный выходной, если День матери выпал на рабочую смену?
— Если по вашему графику 29 ноября — рабочий день, сам праздник не дает права на дополнительный выходной.
4. Что сказать маме, если трудно подобрать слова?
— Начните с конкретного "спасибо". Например, "Мама, спасибо, что учила меня доводить начатое до конца". Добавьте короткое пожелание или предложите провести время вместе.
5. Какой символ праздника рисуют на открытках?
— В России символ Дня матери — незабудка. Если хотите вручить маме букет, можно выбрать ее любимые цветы и добавить открытку с незабудкой.