Москва17 окт Вести.Партия пенсионеров предложила ввести специальные зарплаты для матерей или отцов, воспитывающих детей, а также для бабушек или дедушек, которые помогают растить своих внуков. Такую инициативу озвучил в разговоре с ТАСС председатель партии, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Он отметил, что такая зарплата должна соответствовать средней зарплате в регионе, а выплата бабушкам и дедушкам – составлять не менее 50% от этой суммы. Размер такой выплаты предлагается связать с числом детей в семье. В семьях с тремя и более детьми выплату следует предоставлять обоим родителям и одному из бабушек или дедушек.

Партия пенсионеров выступила с инициативой "родительской зарплаты". Мы полагаем, что женщина или мужчина, в зависимости от того, как будет решено в семье, ... будет получать "родительскую зарплату". Мы выступаем за заработную плату бабушек и дедушек, которые помогают своим детям воспитывать внуков сказал Эрик Праздников

В сентябре с похожей идеей выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, предложив ввести "родительскую зарплату" на уровне МРОТ для неработающих родителей, которые воспитывают ребенка до трех лет.