Миронов: нужно добавлять 10 пенсионных баллов за год ухода за детьми до 1,5 лет

В ГД предложили добавить пенсионные баллы родителям с маленькими детьми Миронов: нужно добавлять 10 пенсионных баллов за год ухода за детьми до 1,5 лет

Москва26 ноя Вести.Родители детей до полутора лет должны получать по 10 пенсионных баллов за каждый год ухода за ребенком, передает ТАСС со ссылкой на обращение председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Он направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Предлагаю за каждый полный календарный год ухода матери за каждым ребенком до достижения полутора лет начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов сказал Миронов

Он напомнил, что сейчас за первого ребенка начисляется 2,7 балла, за второго - 5,4 балла, за третьего - 8,1 балла.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал инициативу по срокам декрета.