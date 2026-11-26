Россиян предупредили об уловках мошенников в преддверии Дня матери ОП: мошенники предлагают бронировать столики в ресторанах на фейковых сайтах

Москва26 ноя Вести.В преддверии Дня матери мошенник создают фейковые сайты известных ресторанов и кафе, предлагая россиянам заранее заказывать столики, чтобы провести праздник с мамами в красивой атмосфере. Об этом рассказал зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, за бронирование столика мошенники предлагают заплатить от трех доя пяти тысяч рублей и требуют производить операцию только по указанной ими ссылке. По факту же никакой брони не будет, человек просто потеряет деньги, стремясь организовать досуг, пояснил Машаров в беседе с ТАСС.

Он также рассказал, что женщинам злоумышленники рассылают сообщения о якобы приобретенной на их имя подарочной карте для покупок на известных маркетплейсах. Для применения такой карты предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фальшивый сайт онлайн-магазина.

По еще одно схеме мошенники сообщают гражданину, что на его имя якобы оформлена доставка некоего товара. Для ее подтверждения или уточнения данных злоумышленники просят назвать код "менеджеру" или "курьеру". Узнав его, мошенники получают доступ к аккаунту гражданина на Госуслугах.

День Матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он приходится на 29-е число.

Ранее в МВД предупредили, что в преддверии новогодних праздников мошенники используют фальшивые страницы маркетплейсов с обещаниями скидок до 90%.