Москва26 ноя Вести.В России мошенники стали обманывать предложениями с предзаказом Деда Мороза на дом как через отдельные сайты, так и в мессенджерах. Об этом заявил RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, злоумышленники прекрасно понимают, что в предпраздничной суете люди менее бдительны.

Мошенники предлагают привлекательную цену, показывают фотографии с якобы проведенных мероприятий и просят внести предоплату сказал Владимир Зыков

Эксперт также отметил, что необходимость предоплаты мошенники объясняют большим количеством заказов и необходимостью забронировать время. Также они могут прислать поддельную ссылку на оплату, однако в таком случае жертва рискует потерять не только сумму предоплаты, но и другие деньги на банковском счете.

Аналитик посоветовал не переводить предоплату незнакомым людям напрямую на банковскую карту; также очень опасно уходить из чата площадки в мессенджеры и оплачивать услуги по присланным ссылкам.