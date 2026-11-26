С детьми – в Великий Устюг: эксперт рассказала о цене отдыха у Деда Мороза Эксперт Кизей: в Великом Устюге отметить Новый год можно за 150 тысяч рублей

Москва26 ноя Вести.Когда россияне думают, куда поехать с детьми на новогодние каникулы, первым делом вспоминают Великий Устюг - вотчину Деда Мороза. Правда, мало кто готов возвращаться туда на следующий год. Об этом заявила ИС "Вести" заместитель генерального директора, туроператора "Мультитур" Евгения Кизей.

Классический маршрут, но цены - не самые дешевые. Это разовая история. Каждый год вряд ли семья будет ездить в одно и то же место - Великий Устюг, поэтому цена достаточно небюджетная. Примерно, в этом году на человека в районе 50 тысяч рублей будет трехдневный тур в период новогодних праздников стоить. На ребенка скидки незначительные: в районе 2-3 тысяч рублей примерно. То есть на маму, папу и ребенка тур будет стоить где-то 150 тысяч рублей на семью. На три максимум дня: две ночи, три дня. Можно и побольше выбрать экскурсионный тур, но, конечно, цена, соответственно, будет выше поделилась Кизей



По ее словам, на следующие праздники семьи с детьми, посещавшие Великий Устюг, обычно едут в Подмосковье.

Туда едут те, кто хочет сбежать от городской суеты и немного передохнуть от собственных детей. В подобных отелях с утра до вечера работает почти круглосуточная анимация: для ребят организуют игры, квесты, конкурсы, открыты детские комнаты и площадки. К новогодним праздникам программа становится еще насыщеннее за счет уличных гуляний: появляются катания на лошадях, хороводы, танцы и чаепития из самоваров. В результате дети постоянно при деле, а родители получают возможность спокойно отдохнуть отметила Кизей

Наиболее востребованными направлениями для продолжительного зимнего отдыха у россиян остаются азиатские страны. Чаще всего туристы выбирают для таких поездок Таиланд, Вьетнам и Индонезию, добавили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).