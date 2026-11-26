Дед Мороз из Великого Устюга отправится в новогоднее путешествие по Африке

Всероссийский Дед Мороз впервые отправится в новогоднее путешествие по Африке Дед Мороз из Великого Устюга отправится в новогоднее путешествие по Африке

Москва26 ноя Вести.Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга отправится в новогоднее путешествие по восьми странам Африки и познакомит местных жителей с российскими традициями. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Дед Мороз побывает в Конго, Замбии, Танзании, Эфиопии, Египте, Тунисе, Марокко и на Мадагаскаре.

Проект реализуем при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества и его зарубежных представительств отмечается в сообщении в MAX

В Африке в посольствах РФ и Русских домах главный зимний волшебник России познакомит местных с российскими традициями, встретится с детьми и вручит им подарки.