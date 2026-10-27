Поезд Деда Мороза в новогоднюю ночь будет в Ярославле

Поезд Деда Мороза встретит Новый год в Ярославле Поезд Деда Мороза в новогоднюю ночь будет в Ярославле

Москва27 окт Вести.Поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 8 ноября 2026 года и проведет саму новогоднюю ночь в Ярославле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора РЖД Ивана Колесникова.

Новогоднюю ночь "Поезд Деда Мороза" встретит в столице Золотого кольца – Ярославле. В Москве поезд пробудет два дня – 2 и 3 января на Киевском вокзале, в Санкт-Петербурге – 6 и 7 января на вокзале Новый Петергоф говорится в сообщении

Всего за 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России. Завершит свое путешествие он 9 января 2027 года.