Поезд Деда Мороза отправился из Москвы в новогоднее путешествие Поезд Деда Мороза проехал по ночной Москве перед стартом новогоднего путешествия

Москва7 ноя Вести.Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по ночной столице, сообщил корреспондент РИА Новости.

Состав возглавлял локомотив в сияющих огнях. Он торжественно вел праздничные вагоны передвижной резиденции главного волшебника Нового года. Каждый из них имеет свое оформление внутри и снаружи. Это сказочная деревня, кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и ресторан, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза и другие написал репортер

Поезд Деда Мороза отправится из Великого Устюга 8 ноября 2026 года и проведет саму новогоднюю ночь в Ярославле. В Москве поезд пробудет два дня – 2 и 3 января на Киевском вокзале, в Санкт-Петербурге – 6 и 7 января на вокзале Новый Петергоф. Всего за 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России. Завершит свое путешествие он 9 января 2027 года.