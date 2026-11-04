Москва4 ноя Вести.В Московской усадьбе Деда Мороза стартовал зимний сезон. Об этом сообщает пресс-служба столичной резиденции.

Новый зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза открыт! Сегодня состоялось праздничная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки, Камерного хора имени В. С. Локтева, артистов "Моспродюсер", интерактивами и розыгрышем призов! говорится в Telegram-канале усадьбы

В этом году гостей ожидают фестиваль "Московский Мороз-фест", концертная программа "Бал ледяных фонарей", иммерсивный квест "Тайна четырех стихий" и многое другое.