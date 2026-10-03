Москва3 октВести.В Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. Жители столицы могут оставить заявку, если с начала отопительного сезона батареи остаются холодными, говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в MAX.
В ведомстве напомнили, что в этом году поэтапный запуск отопления начался в Москве 1 октября, и это займет несколько дней.
Если через несколько дней после официального начала отопительного сезона батареи остаются холодными, москвичи могут оставить заявку по телефону: +7 800 100-23-29говорится в публикации
Операторы и голосовой помощник круглосуточно консультируют горожан, заверили в КГХ.