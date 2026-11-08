Москва8 ноя Вести.В воскресенье, 8 ноября, поезд Деда Мороза отправится з Великого Устюга в новогоднее путешествие по 65 городам России. Об этом Об этом сообщил РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Как предполагается, праздничный поезд с передвижной резиденцией Деда Мороза впервые сделает остановку почти в 10 населенных пунктах, где ранее ни разу не был. Маршрут построен через крупные сибирские города – Томск, Новосибирск, Омск, а также северные территории, включая Лабытнанги, Воркуту, Новый Уренгой, Ноябрьск и Нижневартовск.

Завершит свое путешествие сказочный состав 9 января 2027 года в Великом Устюге.