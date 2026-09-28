Москва28 сен Вести.Фирменный поезд №1/2 "Россия" сообщением Владивосток – Москва 30 сентября отметит 60-летие, сообщили РИА Новости в РЖД.

В этой связи там рассказали, что для путешествий этот поезд выбирают люди 26-45 лет, а самым молодым пассажиром стал младенец, который родился в пути.

В августе 2024 года в пути следования на свет появился ребенок. Так что его можно смело считать самым молодым пассажиром рассказали в ведомстве

Поездом Москва – Владивосток ежегодно путешествуют более 2 миллионов пассажиров.