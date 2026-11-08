Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России

Новогоднее путешествие: поезд Деда Мороза посетит 65 городов России Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России

Москва8 ноя Вести.Всероссийский Дед Мороз отправился в очередное новогоднее путешествие по России. 8 ноября его поезд выехал из Великого Устюга, сообщила пресс-служба главного зимнего волшебника.

Впереди у волшебного состава - перроны 65 городов и долгий путь в 24 тысячи километров - от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов страны говорится в сообщении

На сайте РЖД можно ознакомиться с расписанием и программой остановок: ближайшие, где поезд остановиться с 10 по 15 ноября, – Инта, Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар.

Праздничный поезд посетит Москву 2 и 3 января 2027 года, в Санкт-Петербурге остановка запланирована 6-7 января.

На Вологодчину поезд вернется в конце декабря: 29 декабря – Череповец, 30 декабря – Вологда.

Фотографии отправления поезда разместил в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.