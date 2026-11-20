Москва20 ноя Вести.Московский Дед Мороз раскрыл свое настоящее имя, его зовут Морозом Ивановичем и у него есть паспорт, передает РИА Новости.

Я же, как многие думают, выдуманный персонаж, а я же реален. Вот я сижу перед вами, и у меня, естественно, есть по паспорту имя, отчество отметил он

Также у Мороза Ивановича, как у любого гражданина, есть прописка. Он зарегистрирован в своей усадьбе в Кузьминках-Люблино.

Московская усадьба Деда Мороза не останавливает свою работу даже теплое время года. Этим летом в Кузьминском лесу на юго-востоке столицы было создано министерство сказочных дел. Его возглавила помощница Яга, которая считает себя девушкой, а не бабушкой, добавил зимний волшебник.

Как уточняется, зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза уже открыт, он продлится до 14 марта.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза посетит 65 городов России.