Москва26 октВести.Сотрудники подмосковной полиции установили личность мужчины, который в Мытищах предлагал школьнице подвезти ее до дома, сообщили в пресс-службе ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Им оказался житель столицы 1946 года рождения. На допросе он пояснил, что хотел помочь девочке и предложил довести ее до дома, однако, получив отказ, уехал.
Сотрудниками полиции мужчина установлен и опрошенсказано в публикации
Отмечается, что информация о неизвестном, который предлагает подвести школьников домой выявлена в ходе мониторинга СМИ. В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.