Полиция нашла мужчину, который в Мытищах предлагал школьнице подвезти ее до дома

Полиция проверит москвича, который в Мытищах хотел подвезти до дома школьницу Полиция нашла мужчину, который в Мытищах предлагал школьнице подвезти ее до дома

Москва26 окт Вести.Сотрудники подмосковной полиции установили личность мужчины, который в Мытищах предлагал школьнице подвезти ее до дома, сообщили в пресс-службе ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Им оказался житель столицы 1946 года рождения. На допросе он пояснил, что хотел помочь девочке и предложил довести ее до дома, однако, получив отказ, уехал.

Сотрудниками полиции мужчина установлен и опрошен сказано в публикации

Отмечается, что информация о неизвестном, который предлагает подвести школьников домой выявлена в ходе мониторинга СМИ. В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.

По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.