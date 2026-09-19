В Мытищах после публикации видео ищут мужчину, пристававшего к детям

Полиция ищет мужчину, пристававшего к детям в Подмосковье В Мытищах после публикации видео ищут мужчину, пристававшего к детям

Москва19 сен Вести.Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео в интернете, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, в ходе мониторинга были выявлены кадры, на которых мужчины приставал к двум несовершеннолетним.

Уточняется, что описываемые события произошли на территории городского округа Мытищи.

В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало говорится в публикации ведомства в MAX

Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемого, ведется его розыск.