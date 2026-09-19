Москва19 сенВести.Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео в интернете, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным правоохранителей, в ходе мониторинга были выявлены кадры, на которых мужчины приставал к двум несовершеннолетним.
Уточняется, что описываемые события произошли на территории городского округа Мытищи.
В полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступалоговорится в публикации ведомства в MAX
Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемого, ведется его розыск.