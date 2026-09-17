В Воскресенске задержали насильника, напавшего на девушку и ее парня во дворе

Мужчина напал на пару в дворе дома в Воскресенске и пытался изнасиловать девушку В Воскресенске задержали насильника, напавшего на девушку и ее парня во дворе

Москва17 сен Вести.В подмосковном Воскресенске 36-летний мужчина подошел к парню и девушке во дворе дома на улице 60 лет Октября и начал угрожать им пневматическим пистолетом, высказывая угрозы убийством. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

После угроз мужчина схватил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать. Однако довести преступные действия до конца нападавший не смог, так как его задержали полицейские, которых вызвал молодой человек.

Предъявлено обвинение 36-летнему мужчине в совершении насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ), покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ) отмечается в сообщении в MAX

Фигуранта арестовали. Сбор и закрепление доказательств продолжаются.