Москва15 сенВести.В Московской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершал насильственные действия в отношении женщины. При себе у него был пневматический пистолет, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли насильственные действия в отношении 43-летней местной жительницы и задержали гражданина, угрожавшего ей предметом, похожим на пистолетотмечается в публикации
К экипажу Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился житель Белоозерского, который рассказал, что в районе Молодежной улицы неизвестный силой уводит женщину в лес, угрожая оружием.
Стражи правопорядка незамедлительно отправились на место. Они обнаружили злоумышленника, который совершал насильственные действия в отношении женщины.
35-летний гражданин, подозреваемый в насилии, попытался скрыться, но был задержан. Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.