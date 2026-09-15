В Подмосковье задержан подозреваемый в насилии, возбуждено уголовное дело

Росгвардейцы задержали в Подмосковье насильника с пистолетом В Подмосковье задержан подозреваемый в насилии, возбуждено уголовное дело

Москва15 сен Вести.В Московской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершал насильственные действия в отношении женщины. При себе у него был пневматический пистолет, сообщает региональный главк ведомства в мессенджере MAX.

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пресекли насильственные действия в отношении 43-летней местной жительницы и задержали гражданина, угрожавшего ей предметом, похожим на пистолет отмечается в публикации

К экипажу Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился житель Белоозерского, который рассказал, что в районе Молодежной улицы неизвестный силой уводит женщину в лес, угрожая оружием.

Стражи правопорядка незамедлительно отправились на место. Они обнаружили злоумышленника, который совершал насильственные действия в отношении женщины.

35-летний гражданин, подозреваемый в насилии, попытался скрыться, но был задержан. Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.