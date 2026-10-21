В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на 9-летнюю девочку в подъезде

В Петербурге мужчина напал на школьницу, злоумышленник задержан В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на 9-летнюю девочку в подъезде

Москва21 окт Вести.В Санкт-Петербурге напавший в подъезде на 9-летнюю девочку мужчина задержан полицией. Подробности в MAX сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

19 октября около 7 вечера в полицию обратилась жительница дома 36 по Советскому проспекту. По ее словам, в подъезде неизвестный напал на девятилетнюю школьницу. Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что мужчина вместе с девочкой зашел в лифт.

Применив к ребенку физическую силу, он вытолкнул школьницу на лестничную площадку девятого этажа говорится в сообщении

Выбежавшая на шум и крики соседка спугнула нападавшего, после чего он скрылся. Девочке потребовалась медицинская помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого во 2-м Рабфаковском переулке. Им оказался 38-летний местный житель сообщается в мессенджере

Фигуранта доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с отягчающими обстоятельствами.