СК проверит мужчину, который хотел затащить девочку в подъезд в Ижевске

Мужчина попытался затащить школьницу в подъезд в Ижевске СК проверит мужчину, который хотел затащить девочку в подъезд в Ижевске

Москва25 ноя Вести.Школьнице удалось вырваться от мужчины, который схватил ее днем на одной из улиц Ижевска и потянул в подъезд.

По данному факту следственными органами СК России по Удмуртской Республике организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства в MAX.

В медиапространстве опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина в Ижевске напал на малолетнюю девочку и попытался увести ее в подъезд сказано в сообщении

Девочка смогла оттолкнуть нападавшего и убежать.

Намерения злоумышленника предстоит выяснить следователям. В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о ходе проверки по факту нападения на школьницу.