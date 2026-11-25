Москва25 нояВести.Школьнице удалось вырваться от мужчины, который схватил ее днем на одной из улиц Ижевска и потянул в подъезд.
По данному факту следственными органами СК России по Удмуртской Республике организована проверка, рассказали в пресс-службе ведомства в MAX.
В медиапространстве опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина в Ижевске напал на малолетнюю девочку и попытался увести ее в подъездсказано в сообщении
Девочка смогла оттолкнуть нападавшего и убежать.
Намерения злоумышленника предстоит выяснить следователям. В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о ходе проверки по факту нападения на школьницу.