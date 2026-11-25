Задержан мужчина, напавший на девочку у дома на Клубной улице в Ижевске

В Ижевске задержали мужчину, который пытался затащить девочку в подъезд Задержан мужчина, напавший на девочку у дома на Клубной улице в Ижевске

Москва25 ноя Вести.В Ижевске правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который напал на школьницу и попытался затащить ее в подъезд. Об этом сообщил MAX-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел у дома на Клубной улице. По данным канала, мужчина схватил девочку за руку и потащил в подъезд, но школьница закричала, оттолкнула его и смогла убежать. Все это попало в объектив камеры наблюдения.

Как стало известно SHOT, ребенок проходил мимо дома на Клубной улице, когда неадекват схватил ее за руку и потянул в подъезд. Девочка громко закричала, смогла оттолкнуть неадеквата и убежать говорится в публикации

По предварительным данным, на записи - 31-летний Ильнар С., перебравшийся в Ижевск из Татарстана. Мужчина работает на местном бетонном заводе, в августе женился. Три года назад его уже привлекали к суду за езду в состоянии алкогольного опьянения: тогда он получил 160 часов обязательных работ и на 2,5 года лишился права управлять транспортом.

Нападавший задержан.