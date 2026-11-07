В Петербурге мужчина избил экс-сожительницу и силой увез ее сына Житель Петербурга похитил сына экс-сожительницы ради примирения

Москва7 ноя Вести.Петербургские полицейские перехватили автомобиль и освободили 15-летнего подростка, которого силой увез бывший сожитель его матери, пытавшийся восстановить с ней отношения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью 1 ноября. В полицию обратилась жительница Выборгского района с сообщением о том, что бывший сожитель увез ее 15-летнего сына на принадлежащем ей автомобиле. Незадолго до этого нетрезвый 28-летний мужчина пришел домой к бывшей возлюбленной и избил ее. После этого он, угрожая ножом, вывел ее сына из дома, насильно посадил в автомобиль и скрылся.

Уже около 03.00 сотрудники патрульно-постовой службы полиции Калининского района совместно с нарядом вневедомственной охраны Росгвардии остановили разыскиваемый автомобиль на проспекте Просвещения. Находившийся в салоне подросток был освобожден. В результате произошедшего он не пострадал говорится в сообщении

Мужчину доставили в полицию, где он рассказал, что таким способом пытался восстановить отношения с бывшей сожительницей.

Также выяснилось, что он находится в федеральном розыске.