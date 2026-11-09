В Ленобласти мужчина похитил сына предпринимательницы, чтобы получить 15 млн В Ленобласти задержали мужчину, похитившего сына предпринимательницы ради 15 млн

Москва9 ноя Вести.Полиция Ленинградской области задержала 47-летнего мужчину, который спланировал похищение 22-летнего сына предпринимательницы с целью получения выкупа. Мужчина несколько дней удерживал парня в лесу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

57-летняя мать похищенного обратилась в полицию 7 ноября.

Установлено, что женщина по пути домой в вечернее время на въезде в поселок Вьюн увидела припаркованную на обочине открытую машину сына. Позже в мессенджере она получила сообщение от сына, где говорилось о его похищении и требовании 15 миллионов рублей.

Перезвонив, сын подтвердил информацию. После в течение двух дней предпринимательница получала угрозы и требование выкупа за освобождение сына.

В результате правоохранители вместе с кинологами установили местонахождение похищенного парня и освободили его. Молодой человек был спрятан в лесном массиве рядом с поселком Лесное Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района.

Предполагаемый похититель был задержан. У него изъяли пистолеты с глушителями, патроны, наручники и газовый баллончик.

Злоумышленник заранее спланировал похищение сына коммерсанта. В пятницу вечером на проселочной дороге он раскидал шипы и остановил машину потерпевшего. Под угрозой оружия он увел водителя в лес, пристегнул наручниками и двое суток удерживал в заброшенной водонапорной башне говорится в сообщении в MAX

Уточняется, что когда похититель отлучался, он пристегивал парня наручниками к дереву.

Возбуждено уголовное дело.