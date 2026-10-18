Ночные гости придушили мужчину до потери сознания и украли 40 тысяч в Ленобласти

В Ленобласти нежданные гости придушили мужчину и украли 40 тысяч Ночные гости придушили мужчину до потери сознания и украли 40 тысяч в Ленобласти

Москва18 окт Вести.В Мурино Ленинградской области двое нежданных гостей довели мужчину до потери сознания и украли 40 тысяч рублей. Об инциденте пишет управление МВД России по Санкт-Петербургу и области в MAX.

По данным ведомства, ночью субботы, 17 октября, знакомая пришла к 26-летнему жителю Мурино с неизвестным мужчиной. Возник конфликт, и гость начал душить хозяина.

Заявитель после удушающего приема потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил пропажу 40 тысяч рублей, которые до конфликта лежали на столе в комнате говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном проникновении и грабеже (п. "в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу – задержали на Ручьевском проспекте в Мурино. Ее сообщника ищут.