Москва18 октВести.В Мурино Ленинградской области двое нежданных гостей довели мужчину до потери сознания и украли 40 тысяч рублей. Об инциденте пишет управление МВД России по Санкт-Петербургу и области в MAX.
По данным ведомства, ночью субботы, 17 октября, знакомая пришла к 26-летнему жителю Мурино с неизвестным мужчиной. Возник конфликт, и гость начал душить хозяина.
Заявитель после удушающего приема потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил пропажу 40 тысяч рублей, которые до конфликта лежали на столе в комнатеговорится в публикации
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном проникновении и грабеже (п. "в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подозреваемую – 24-летнюю местную жительницу – задержали на Ручьевском проспекте в Мурино. Ее сообщника ищут.