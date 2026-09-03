Москва3 сенВести.Мужчина из Калининграда инсценировал свое похищение, чтобы выманить деньги у собственного сына. Об этом сообщает управление МВД России по Калининградской области в MAX.
Все началось с заявления 19-летнего парня, который сообщил полицейским о похищении отца. Он сказал, что преступники угрожают покалечить мужчину, если им не заплатят.
Злоумышленники настойчиво убеждали юношу быстрее передать им свыше 50 тыс. рублей, под угрозой нанесения увечий родственникуговорится в сообщении
Полицейские отправили парня на встречу с вымогателями. Весь процесс контролировали сотрудники уголовного розыска.
В момент передачи денежных средств был задержан один из злоумышленников. Он и рассказал, что никакого похищения не было, а отец заявителя сам придумал этот план, чтобы выманить деньги у сына, с которым у него плохие взаимоотношения.
Местонахождение 42-летнего "похищенного" установили. Мужчину задержали. Он сразу признался в содеянном и пояснил, что попросил знакомого подыграть ему.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ).