Соседи устроили потасовку, в которой пострадала семейная пара

Соседи избили семейную пару в Петербурге на глазах у детей Соседи устроили потасовку, в которой пострадала семейная пара

Москва31 окт Вести.Сосед с женой избили семейную пару и распылили газ у лифта.

Как сообщает Telegram-канал 78.ru, инцидент произошел на улице Дмитрия Устинова на глазах у маленьких детей. Потерпевших увезли в больницу.

Петербурженка рассказала … , что получила травмы спины и шеи, ожоги лица и удары ногами по животу сказано в публикации

По словам пострадавшей, конфликт с соседями, которым мешали маленькие дети, начался еще в сентябре. Тогда мужчина пригрозил семье, напал на отца с битой и забросал машину потерпевших предметами с балкона.

Официального подтверждения этого инцидента пока не поступало.