В Петербурге мужчина звал женщину, кидал камни и разбил окна в двух квартирах В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего окна в двух квартирах

Москва7 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего пьяного хулигана, разбившего окна в квартирах многоэтажки в попытке привлечь внимание женщины. Позже выяснилось, что ее не было дома. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью 7 октября, в среду, на проспекте Косыгина возле парка Малиновка в Красногвардейском районе. Силовики прибыли к месту после жалоб на поведение некоего гражданина, который громко кричал и бросал камни в окна.

Нетрезвый мужчина решил привлечь внимание местной жительницы, бросив камень в окно. Первая попытка оказалась неудачной: камень разбил окно в квартире этажом ниже. Второй бросок попал в цель — было повреждено окно на третьем этаже. Впрочем, к правонарушителю так никто и не вышел, т.к. женщины в этот момент не было дома говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Бойцы доставили мужчину в отдел полиции. Отмечается, что он неоднократно был судим, в том числе за мелкое хулиганство.