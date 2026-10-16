Росгвардейцы обезвредили пьяного петербуржца с гранатой СОБР задержал мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире Петербурга

Москва16 окт Вести.Бойцы СОБР "Гранит" Росгвардии обезвредили и задержали жителя Санкт-Петербурга, который угрожал взорвать гранату в коммунальной квартире, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

ЧП произошло утром 16 октября в коммунальной квартире на Измайловском проспекте Северной столицы. 64-летний житель коммуналки, уже в 8 утра находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы убийством в адрес неопределенного круга лиц, держа в руке предмет, похожий на ручную гранату.

Соседи позвонили в полицию, те вызвали росгвардейцев.

Сотрудниками СОБР Росгвардии, прибывшими по заявке полиции, злоумышленник был обезврежен и задержан без применения оружия и спецсредств говорится в публикации

Опасный предмет изъяли. Взрывотехники ОМОН Росгвардии идентифицировали его как граната Ф-1 с запалом.

Задержанного передали правоохранителям для проведения следственных действий. Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов.