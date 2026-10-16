Москва16 октВести.Бойцы СОБР "Гранит" Росгвардии обезвредили и задержали жителя Санкт-Петербурга, который угрожал взорвать гранату в коммунальной квартире, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
ЧП произошло утром 16 октября в коммунальной квартире на Измайловском проспекте Северной столицы. 64-летний житель коммуналки, уже в 8 утра находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы убийством в адрес неопределенного круга лиц, держа в руке предмет, похожий на ручную гранату.
Соседи позвонили в полицию, те вызвали росгвардейцев.
Сотрудниками СОБР Росгвардии, прибывшими по заявке полиции, злоумышленник был обезврежен и задержан без применения оружия и спецсредствговорится в публикации
Опасный предмет изъяли. Взрывотехники ОМОН Росгвардии идентифицировали его как граната Ф-1 с запалом.
Задержанного передали правоохранителям для проведения следственных действий. Следственными органами СК России возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов.