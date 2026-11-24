Суд приговорил москвича к 120 часам работ за разбитые стеклопакеты в подъездах

Вандал разбил окна в двух домах на северо-востоке Москвы Суд приговорил москвича к 120 часам работ за разбитые стеклопакеты в подъездах

Москва24 ноя Вести.На северо-востоке Москвы сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего погромы в подъездах двух жилых домов. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент произошел на Стартовой улице. Ночью нетрезвый дебошир снял со стены калорифер и разбил стеклопакеты в подъезде с пятого по девятый этаж. Спустя две недели он повторил выходку в соседнем доме, повредив окна на двух этажах.

Личность злоумышленника установили по записям с камер видеонаблюдения.

Мировой судья судебного участка № 327 Лосиноостровского района признал мужчину виновным в вандализме и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, дебошир обязан возместить управляющей компании ущерб в размере чуть более 145 тысяч рублей.