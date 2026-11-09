В суд направлено дело омича, ограбившего один и тот же дом трижды за день

Житель Омска трижды за день ограбил один и тот же дом В суд направлено дело омича, ограбившего один и тот же дом трижды за день

Москва9 ноя Вести.В Омске направлено в суд уголовное дело о краже в отношении 48-летнего местного жителя, который трижды за день ограбил один и тот же дом на улице Арктической, сообщает региональное УМВД в MAX.

В ведомстве отметили, что фигурант ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Омич трижды за день проник в чужой дом … Сначала он перелез через забор и похитил лом, затем вернулся, разбил окно и украл паяльник, а в третий раз забрал дрель и перфоратор говорится в публикации

Разбитое окно и пропажу инструментов в тот же день обнаружил собственник дома и сразу обратился в полицию.

Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался в содеянном и полностью признал вину.

По словам фигуранта, раньше он не видел на участке людей и подумал, что там никто не живет.

Сумма ущерба составила 9500 рублей, сообщили правоохранители. Выяснилось также, что все похищенные инструменты злоумышленник продал, а вырученные за них деньги потратил на алкоголь.