Полиция задержала жителя Дальнегорска, подозреваемого в краже инвентаря с дач

Приморца подозревают в серии краж из дачных домиков Полиция задержала жителя Дальнегорска, подозреваемого в краже инвентаря с дач

Москва25 окт Вести.Полицейские Дальнегорска задержали 50-летнего местного жителя по подозрению в серии краж из дачных домиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Мотивом для краж стало присвоение денежных средств, которые ранее судимый приморец получал от реализации похищенного. Он совершал хищение дачного инвентаря: газонокосилок, бензопил, электрооборудования. Возбуждены четыре уголовных дела. Суммы ущерба по этим уголовным делам, установленные органами следствия, составляют от 7 до 42 тысяч рублей написали в пресс-службе

Полицейские проверили пункты ремонта техники и местные мастерские, таким образом установив личность предполагаемого. Мужчину задержали по месту жительства. Он дал признательные показания.

Похищенное имущество частично изъято и будет возвращено владельцам после необходимых процессуальных действий и опознания.

Расследование продолжается. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного им ущерба.