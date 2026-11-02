МВД: житель Камчатки подозревается в краже 110 тысяч рублей во время застолья

Полицейские на Камчатке раскрыли кражу крупной суммы денег МВД: житель Камчатки подозревается в краже 110 тысяч рублей во время застолья

Москва2 ноя Вести.В Мильковском районе полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег, совершенную во время застолья, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Камчатского края.

Установлено, что с 05.00 до 06.00 38-летний местный житель находился у себя дома в селе Анавгай и выпивал с гостями. Когда хозяин отвлекся, один из присутствующих похитил из женской сумочки, лежавшей в шкафу, 110 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Им оказался 36-летний безработный из Тигильского района. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину говорится в сообщении

Похищенное не изъято, фигурант обязался полностью возместить причиненный ущерб. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.