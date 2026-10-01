Мужчина с лопатой влез в дом и совершил кражу на полмиллиона рублей в Одинцово

В Одинцово вор вскрыл окно дома лопатой и украл ценности на полмиллиона рублей Мужчина с лопатой влез в дом и совершил кражу на полмиллиона рублей в Одинцово

Москва1 окт Вести.В Одинцово мужчина проник в дом через окно и украл ценности на полмиллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в MAX.

По данным ведомства, злоумышленник зашел на территорию частного дома через калитку – она не была заперта. На участке он нашел лопату и с ее помощью отжал окно дома.

Оказавшись внутри жилища, он похитил ювелирные украшения, деньги и скрылся. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей сообщила начальник Управления информации и общественных связей регионального управления МВД Татьяна Петрова

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний житель Мурманской области, временно проживающий в Москве. Ранее он был неоднократно судим за кражи и освободился из мест лишения свободы в прошлом году.

Мужчина сообщил, что продал украденные ценности и потратил деньги на погашение игровых долгов. Часть ювелирных изделий сотрудники полиции нашли и изъяли.