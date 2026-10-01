Нетрезвый мужчина руками проломил витрину и украл ювелирные изделия в Ачинске В Ачинске пьяный мужчина руками разбил витрину ювелирного и украл драгоценности

Москва1 окт Вести.Пьяный мужчина разбил витрину ювелирного салона и украл драгоценности в Ачинске. Об этом сообщает управление МВД России по Красноярскому краю в MAX.

По данным ведомства, 29 сентября несколько жителей Ачинска распивали спиртные напитки в одной из квартир 5-го микрорайона. Алкоголь в какой-то момент закончился, деньги на него тоже, и собутыльники придумали, как исправить эту проблему – украсть драгоценности из ближайшего ювелирного салона.

Реализуя задуманное, один из мужчин подошел к торговой точке и, используя кирпич, разбил оконное стекло. Проникнув внутрь, злоумышленник начал крушить витрины и похищать ювелирные украшения говорится в сообщении

Уточняется, что до конца осуществить план он не смог: сработала сигнализация, вор испугался и сбежал. Вскоре его задержали полицейские. Выяснилось, что злоумышленник – ранее судимый мужчина 1997 года рождения. На момент задержания он был пьян.