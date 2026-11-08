Москва8 нояВести.В Москве сломавший два шлагбаума велосипедист предстанет перед судом по ст. 214 УК РФ (Вандализм). Об этом сообщила столичная прокуратура.
Обвиняемый следовал на велосипеде и, не желая объезжать шлагбаум, выгнул пластмассовую стрелу, приведя ее в негодность. Возвращаясь с велопрогулки аналогичным образом и по той же причине он привел сломал еще один шлагбаум, встретившийся ему на пути.
Свои действия он объяснил последствиями употребления алкогольной продукцииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Свою вину мужчина признал и полностью возместил причиненный материальный ущерб.