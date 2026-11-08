В Москве сломавший два шлагбаума велосипедист предстанет перед судом

"Не хотел объезжать": в Москве сломавший 2 шлагбаума велосипедист пойдет под суд В Москве сломавший два шлагбаума велосипедист предстанет перед судом

Москва8 ноя Вести.В Москве сломавший два шлагбаума велосипедист предстанет перед судом по ст. 214 УК РФ (Вандализм). Об этом сообщила столичная прокуратура.

Обвиняемый следовал на велосипеде и, не желая объезжать шлагбаум, выгнул пластмассовую стрелу, приведя ее в негодность. Возвращаясь с велопрогулки аналогичным образом и по той же причине он привел сломал еще один шлагбаум, встретившийся ему на пути.

Свои действия он объяснил последствиями употребления алкогольной продукции говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Свою вину мужчина признал и полностью возместил причиненный материальный ущерб.