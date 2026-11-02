Напавшему с ножом на полицейских в Москве предъявили обвинение

В Москве предъявили обвинение напавшему на полицейских Напавшему с ножом на полицейских в Москве предъявили обвинение

Москва2 ноя Вести.Следователи предъявили обвинение мужчине, который с ножом напал на двоих полицейских на юге Москвы, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщили в столичном СУ СКР.

Инцидент произошел ночью 1 ноября на улице Фруктовая, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Во время оформления аварии фигурант решил воспрепятствовать проверочным мероприятиям и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом по лицу и телу. Правоохранитель применил табельное оружие и обезвредил нападавшего.

Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал вину в совершении указанного преступления говорится в сообщении

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленника.