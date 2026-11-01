В Москве мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС, приехавшего на место аварии Мужчина ударил ножом инспектора ГАИ на улице Фруктовой в Москве

Москва1 ноя Вести.В Москве возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на инспектора ДПС. Его расследование контролирует Чертановская межрайонная прокуратура. Об этом сообщила прокуратура столицы на платформе MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел на Фруктовой улице в ночь на 1 ноября. Сотрудники ГАИ приехали на место ДТП с участием легковушки и электровелосипеда. Мужчина, который не был участником аварии, решил помешать проверке и ударил одного из инспекторов ножом.

В ночь на 1 ноября сотрудники Госавтоинспекции приехали на улицу Фруктовую, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Не будучи участником происшествия, фигурант решил воспрепятствовать проверочным мероприятиям и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом в область лица и тела говорится в публикации

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).