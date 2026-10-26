На сбившего инспектора ГИБДД при проверке документов москвича завели дело

Инспектора ГИБДД сбили в Жулебино при проверке документов На сбившего инспектора ГИБДД при проверке документов москвича завели дело

Москва26 окт Вести.По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, сообщает столичный главк СК РФ в MAX.

По данным следствия, вечером 21 октября в Жулебинском лесопарке, у дома на улице Привольной, полицейские выявили легковой автомобиль.

При проверке документов водитель, не выполнив законное требование сотрудника полиции, резко набрал скорость и сбил старшего сержанта полиции говорится в публикации

От удара сотрудник ГИБДД упал и получил телесные повреждения.

С фигурантом были проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Свою вину мужчина признал в полном объеме.