Москва26 октВести.По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, сообщает столичный главк СК РФ в MAX.
По данным следствия, вечером 21 октября в Жулебинском лесопарке, у дома на улице Привольной, полицейские выявили легковой автомобиль.
При проверке документов водитель, не выполнив законное требование сотрудника полиции, резко набрал скорость и сбил старшего сержанта полицииговорится в публикации
От удара сотрудник ГИБДД упал и получил телесные повреждения.
С фигурантом были проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Свою вину мужчина признал в полном объеме.