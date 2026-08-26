В Кузбассе мужчина на автомобиле насмерть сбил инспектора ГИБДД, возбуждено дело СК Кузбасса возбудил дело на мужчину, насмерть сбившего инспектора ГИБДД

Москва26 авг Вести.В Кемеровской области местный житель совершил наезд на инспектора ГИБДД. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

Мужчина без водительских прав проигнорировал требования инспектора об остановке. Сотрудник органов попытался пресечь действия нарушителя, после чего был сбит и позже скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ написано в канале СК

Водитель задержан, ему вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.