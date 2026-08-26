Москва26 авгВести.В Кемеровской области местный житель совершил наезд на инспектора ГИБДД. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.
Мужчина без водительских прав проигнорировал требования инспектора об остановке. Сотрудник органов попытался пресечь действия нарушителя, после чего был сбит и позже скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФнаписано в канале СК
Водитель задержан, ему вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.