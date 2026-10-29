Водитель без прав на Lexus сбил инспектора ДПС в Ингушетии

В Ингушетии водитель без прав сбил инспектора ДПС, прибывшего на место ДТП Водитель без прав на Lexus сбил инспектора ДПС в Ингушетии

Москва29 окт Вести.В Ингушетии водитель без прав на Lexus устроил массовую аварию. Он сбил сотрудника ДПС во время работы на месте происшествия и еще одного человека, а также повредил два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД в MAX.

Инцидент произошел утром 29 октября на 582 километре ФАД "Кавказ" в районе села Яндаре.

По предварительной информации, водитель Lada Priora врезался в дорожное металлическое ограждение. К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и родственники участника происшествия на личном автотранспорте Lada Granta.

Водитель автомобиля Lexus, который ехал со стороны Сунжи в сторону Назрани, пытаясь объехать затор с правой стороны, не справившись с управлением, совершил наезд на сотрудника ДПС сказано в сообщении

Также иномарка наехала на еще одного человека, находившегося на месте происшествия, и повредила патрульный автомобиль и Lada Granta, на которой приехали родственники водителя Lada Priora.

Оба пострадавших на карете скорой помощи оперативно госпитализированы в больницу Назрани.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Уточняется, что водитель иномарки находился за рулем без прав.