На мосту в Улан-Удэ юноша сбил девушку и устроил массовое ДТП

В Улан-Удэ 19-летний водитель сбил девушку и устроил массовое ДТП на мосту На мосту в Улан-Удэ юноша сбил девушку и устроил массовое ДТП

Москва17 окт Вести.Утром на Удинском мосту в Улан-Удэ 19-летний водитель Subaru Legacy устроил массовое ДТП. В результате пострадали люди, сообщили в полиции Бурятии в мессенджере MAX.

Предварительно, молодой человек выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущийся Toyota под управлением 48-летнего мужчины и в результате этого наехал на 24-летнюю девушку, которая находилась на проезжей части, так как была участницей другого ДТП.

Далее автомобиль Subaru Legacy допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder, который, в свою очередь, совершил столкновение со стоящим на проезжей части автомобилем "Газель" отмечается в сообщении

Пешеход и водитель Toyota получили травмы, их доставили в медучреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.