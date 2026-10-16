В Бурятии водитель иномарки влетел в асфальтоукладчик В Улан-Удэ водитель легкового автомобиля протаранил асфальтоукладчик

Москва16 окт Вести.В Улан-Удэ произошло смертельное ДТП: водитель иномарки, не имевший водительских прав, протаранил стоявший асфальтоукладчик. Об этом сообщила полиция Бурятии.

Авария произошло ночью 16 октября.

19-летний водитель автомобиля Toyota Carina, следуя по ул. Покровская, совершил столкновение с асфальтоукладчиком отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.