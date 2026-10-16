Москва16 октВести.В Улан-Удэ произошло смертельное ДТП: водитель иномарки, не имевший водительских прав, протаранил стоявший асфальтоукладчик. Об этом сообщила полиция Бурятии.
Авария произошло ночью 16 октября.
19-летний водитель автомобиля Toyota Carina, следуя по ул. Покровская, совершил столкновение с асфальтоукладчикомотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда медиков.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.