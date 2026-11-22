Водитель большегруза погиб в ДТП на трассе "Байкал" в Иркутской области

В Иркутской области водитель большегруза снес ограждение, съехал в кювет и погиб Водитель большегруза погиб в ДТП на трассе "Байкал" в Иркутской области

Москва22 ноя Вести.В Иркутской области 37-летний мужчина за рулем большегруза потерял управление, снес ограждение и съехал в кювет. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром 22 ноября, в воскресенье, на Р-258 "Байкал" возле населенного пункта Култук. Транспорт перевозил строительные материалы.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на бетонное ограждение с последующим съездом в кювет. Водитель погиб на месте до приезда медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.